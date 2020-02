Piccoli scalatori crescono

In Ticino esistono diversi luoghi dove imparare ad arrampicarsi, dedicati a grandi e piccini. Jenny di Mini Me Explorer ci racconta la sua esperienza all'Evolution Center di Taverne.

Dove ci si può arrampicare in Ticino?

«Ci sono diversi centri di arrampicata indoor adatti ai bambini. Quello che abbiamo provato noi è a Taverne, ed é stato inaugurato nel 2013. Si tratta di un grande centro con più di 1200 mq di superficie. All’interno ci sono diverse pareti per l’arrampicata sia per principianti (si chiamano Boulder e hanno un’ altezza massima di 5 metri) che pareti più grandi (come quella alta 12 metri dove sono necessarie corde e imbragature)».

A quale età è consigliabile portare i bambini?

«I bambini possono usufruire liberamente della parete Boulder a partire dai cinque anni (con supervisione di un adulto). Oppure (per accedere alla parete grande) possono iscriversi ai corsi con un istruttore. Il centro organizza corsi per bambini a partire dai cinque anni, oltre ad altri corsi interessanti come quello genitore - bambino o per ragazzi di tutte le età. Se come genitori non siete amanti dell’arrampicata, potete sempre fare da spettatori, osservando i vostri bimbi mentre bevete qualcosa alla buvette».

Bisogna acquistare scarpe e attrezzatura o c'è un noleggio?

«Il centro mette a disposizione tutto l’occorrente necessario per l’arrampicata, ed è possibile noleggiarlo».

Per approfondire clicca qui