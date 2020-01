Pronti per cantare? Il Coro Calicantus apre le porte

Ogni anno il Coro Calicantus apre le porte alle proprie lezioni invitando bambini e genitori a scoprire un’attività ludica e sana per la crescita, il canto. Tre sono le giornate dedicate agli interessati che potranno assistere alle lezioni: lunedì 20 gennaio, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio. La sede del coro, situata in via Bramantino 27 a Locarno, accoglierà tutti i bambini accompagnati da un genitore.

Per i più piccini il coro offre attività ludiche e canzoni da Walt Disney al jazz, fino a canti provenienti da tutto il mondo, permettendo ai bambini di coltivare un gusto musicale ricco e variegato. Oltre all’aspetto ludico i bambini imparano a nutrire il piacere per una conquista personale e comune.

Si inizierà lunedì alle ore 16.45 (fino alle 17.30) per i bambini di prima elementare; sempre lunedì ore 17.30-18.30 per bambini di seconda e terza elementare.

Mercoledì si inizierà alle 13.45-14.45 con i bambini di seconda e terza elementare, a seguire tra le 14.45 e le 15.30 sarà la volta del gruppo di prima elementare, per il corso interamente gratuito.

Giovedì le porte aperte inizieranno alle 17.00 fino alle 18.00 per bambini di quarta e quinta elementare e prima media.

La scuola Calicantus accoglie da quasi trent’anni tutti i bambini che desiderano cantare.

Tutti gli interessati possono presentarsi direttamente nella sede del coro o telefonare allo 091 743 21 81, o ancora scrivere a info@corocalicantus.org