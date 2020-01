La neve in Ticino, ma dove andare con in bambini?

Quest'anno la neve non sembra mancare, e il divertimento è dietro l'angolo. Non è necessario andare oltre Gottardo per godersi chilometri di piste, anche per le slitte. Ecco i consigli di Jenny, di Mini Me Explorer.

Quali sono le località migliori in Ticino e Moesano per sciare e slittare insieme ai bambini?

«Il Ticino offre moltissime possibilità per godersi la neve trascorrendo piacevoli momenti in famiglia (neve permettendo ovviamente). Per slittare uno dei posti ideali é il Nara, dove la pista da slitte é lunga 5 chilometri (se c’é la neve arriva fino a 10). Poi c’é Campo Blenio-Ghirone, Airolo Pesciüm, Bosco Gurin, Campra (ideale per lo scii nordico), Carì, San Bernardino e le stazioni minori. Ce n’é per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutti i livelli, sia per gli amanti della slitta che dello sci».

Per un bambino che non ha mai sciato, qual è la località più adatta e sicura?

«Personalmente consiglio il comprensorio di Campo Blenio per muovere i primi passi (i miei figli hanno iniziato proprio lì). Ci sono due comodi tappeti mobili, che sono più sicuri e faranno meno paura rispetto ad ancore, piattelli e seggiovie. Sul posto ci sono maestri di sci a disposizione e possibilità di noleggio del materiale. Anche Bosco Gurin é ben attrezzata per far muovere i primi passi sugli sci, con kid’s village e un’area giochi con tappeto mobile, oppure una delle stazioni sciistiche minori, come Cioss Prato o Novaggio».

Se si volesse fare una passeggiata immersi nella neve, quale consiglieresti a famiglie anche con bimbi piccoli?

«A San Bernardino (nel Moesano) ci sono più di 20 chilometri di sentieri invernali da scoprire, oltre ovviamente al famoso e più semplice giro del lago. Se invece avete bimbi più grandicelli e volete passeggiare in maniera divertente, potete sempre scoprire la bellezza delle passeggiate con le ciaspole. Tante possibilità in tutto il cantone».

Per approfondire clicca qui