È tutto pronto per "Hervé Tullet... Si gioca!"

Per inaugurare la stagione dei suoi primi 20 anni il Museo in Erba, fresco della recente collaborazione con Hervé Tullet all'Expo Idéale realizzata in occasione del Tanween festival in Arabia Saudita, si appresta a inaugurare la propria Expo Idéale a Lugano diventando parte di questo progetto internazionale che mette al centro la creatività come linguaggio universale, capace di unire i partecipanti in un momento di libertà, energia e gioia senza barriere culturali o sociali.

La mostra - workshop “Hervé Tullet… Si gioca!”, in programma dal 18 gennaio al 15 marzo 2020, invita i bambini, e non solo, a giocare con la fantasia, le forme, i colori e a raccontare storie, esprimere emozioni, dando vita a un universo infinito di idee creative ispirate ai libri del famoso artista e scrittore per l’infanzia.

Improvvisazione, sorpresa, energia, colori, gesti sono le parole chiave dell’universo di Hervé Tullet nei suoi workshop che propone nel mondo intero, nei suoi libri semplicissimi ma dove può succedere di tutto. Hervé è affascinato dal mondo dell’infanzia e tutto quello che fa è per regalare momenti di allegria e serenità, per invitare tutti a condividere il piacere di creare, giocare, inventare.

Il percorso in tre zone:

Si gioca! L’istallazione “Giochi di scultura” realizzata dal Centre de Création pour l’Enfance di Tinqueux: la struttura - con i suoi tagli, buchi, fessure - invita i bambini a manipolare, incastrare, sovrapporre, infilare, appendere, annodare... forme e materiali a disposizione per creare sempre nuove e sorprendenti composizioni. I bambini possono inoltre creare loro sculture grazie ai materiali di recupero messi a disposizione da ReMida Varese.

Si legge! Nell’ “Angolo delle storie” sono esposte dieci illustrazioni originali dell’artista ed è in questo spazio che i bambini sono coinvolti nella magia dei libri di Tullet che divertono e invitano all’interazione. È qui che si scoprono i modi diversi per potere raccontare delle storie, non solo attraverso le parole ma anche attraverso i suoni.

Si crea l’Expo idéale! Dopo aver guardato alcuni filmati dove Tullet presenta le sue idee per giocare con la fantasia i visitatori sono invitati a sperimentare. Grazie a strappi, buchi, sovrapposizioni, colori, forme, ognuno potrà creare il suo piccolo pezzo di esposizione da appendere nello spazio del museo. La collaborazione di tutti darà vita a una grande istallazione work in progress che crescerà di giorno in giorno in un’esplosione di colori fino ad occupare tutto lo spazio espositivo.

Orari:

Lu - ve: 8.30 - 11.30 / 13.30 - 16.30

Sabato, domenica: 14.00 - 17.00

Chiuso: festivi cantonali