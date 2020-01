La svolta verde della bellezza

La consapevolezza ci ha reso libere anche di scegliere cosa mangiare ed indossare, e cosa usare per truccarci. E proprio la scelta ragionata di ridurre lo sfruttamento dell'ambiente e degli animali ha dato il via alla diffusione di prodotti vegan e cruelty free tra i cosmetici. Oltre che salvaguardare piante e tenere bestioline, questi prodotti sono anche ottimi per la pelle, ovviamente!

Un coniglietto saltellante è il simbolo dello standard internazionale cruelty free, ovvero «non testato sugli animali», sostenuto dalle associazioni contro la vivisezione. Questo logo garantisce che il prodotto finito non sia testato sugli animali e per la sua formulazione siano stati utilizzati solo ingredienti sperimentati in passato, per evitare di testarne di nuovi sulle cavie da laboratorio, come previsto per legge.

Il bollino «vegan ok» sulla confezione di un prodotto, invece, ne garantisce una composizione priva di ingredienti animali, sostituiti da sostanze ricavate dalla lavorazione di elementi sintetici e minerali. Accanto ai prodotti vegan esistono quelli vegetariani composti da ingredienti ricavati dagli animali senza ucciderli o farli soffrire: miele, cera d'api e latte.



TMT (ti.mamme team)

