Bye-bye rifiuti: una vita zero waste è possibile

Una vita senza rifiuti è il sogno di tutti, per salvare l'ambiente e per evitare la raccolta differenziata. Ma se eliminarli completamente è difficile, provare a ridurli è doveroso e non troppo complicato. Anche con bambini, più o meno piccoli, in casa. Come? La parola d'ordine è «riciclare e ridurre». Riutilizzare indumenti, libri e giocattoli, magari scambiandoli con parenti ed amici, è il fulcro degli swap parties, le feste dello scambio. E se manca qualcosa ci sono i negozi dell'usato.

Anche una festa di compleanno per bambini può essere sostenibile! Gli inviti rigorosamente on-line per non sprecare carta e le decorazioni con catene di popcorn e luci di natale per fare allegria. Sì alle feste in casa, facendo un po' di spazio ad attività consone all'età del festeggiato e dei suoi ospiti, ed offrendo un buffet intelligente, con cibi home-made facili da servire e che non sporchino. E se la stagione lo consente sfruttare giardino o terrazzo.

No ai cibi confezionati e via libera ad alimenti sani, gustosi e senza scarti. Pane, pasta fresca, marmellata, frutta, biscotti e yogurt si possono fare in casa come spremute ed acque aromatizzate. Il tempo libero può essere trascorso anche senza giocattoli. Una passeggiata al parco, una gita sono fonte di stimoli importanti per i bambini che scoprono cose nuove e si divertono. E se fa troppo freddo, basta coprirsi bene e trasformare ogni uscita in un'avventura entusiasmante.

La filosofia zero waste non è una novità di tendenza, dovrebbe essere uno stile di vita per inquinare meno e risparmiare. Eliminare l'usa e getta è il primo passo per poi arrivare a riparare ciò che si rompe, invece di buttarlo e riacquistarlo, ed a comprare meno, provando a produrre da soli ciò che serve, dal cibo ai prodotti per l'igiene. Sembra complicato, ma può risultare divertente ed è sicuramente utile.

Vivere senza rifiuti è un ambizioso obiettivo che sicuramente richiede impegno e fatica perché è vero che è molto più comodo comprare tutto senza doversi accollare preparativi e fatiche annesse, ma rinunciare alla comodità del prêt-à-porter, insieme all'innegabile stanchezza, porta anche tanta soddisfazione.



TMT (ti.mamme team)

