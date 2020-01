Teenager e make-up: quando cominciare?

È capitato a tutte, almeno una volta, di scoprire la propria figlia a pasticciare con i trucchi o ad imitare la mamma improvvisando un make-up con i pennarelli. Immagini che fanno sorridere e che svelano un'ineffabile realtà: in tutte le donne c'è un pizzico di civetteria che prima o poi emerge, più o meno evidentemente. Questo significa che tutte arriveranno a truccarsi e allora perché non aiutarle a farlo nel modo corretto ed opportuno?

Per assicurarsi che le proprie figlie utilizzino prodotti buoni, magari ipoallergenici, senza esagerare con i colori, è preferibile aiutarle, piuttosto che vietare loro qualsiasi trucco rischiando che ne acquistino di scadenti e si concino come simpatici clown. Ma qual è l'età giusta per scoprire il make-up? Già a 12 anni le ragazzine vorrebbero truccare occhi e labbra. Probabilmente è un po' troppo presto, ma trovare un punto di accordo può accontentare tutti.

E allora mamme, non vi scoraggiate: se vostra figlia vuole un po' di lucido sulle labbra non sarà la fine del mondo! Giocare insieme scoprendo l'utilizzo dei vari trucchi ed il loro risultato, permetterà alle figlie adolescenti di capire e scegliere bene cosa usare. Non siate avide di consigli, suggerite anche le sfumature di colore più adatte al loro incarnato e, soprattutto, alla loro età. Il segreto è creare complicità, comportarsi da amiche che condividono una novità scambiandosi consigli, ridendo e scherzando. Lasciate anche che vi trucchino loro per fare qualche prova ed anche se il risultato non è dei migliori rideteci insieme e provate a correggere «gli errori».

Aiutatele a truccarsi per una festa, ma spiegate loro che il mascara in palestra oppure a scuola può causare l'effetto panda, quindi meglio evitare! Capite cosa le attrae e magari scegliete insieme il prodotto più vicino ai loro gusti, ma adatto alla loro età. Un burro cacao rosato, da usare anche tutti i giorni, sarà preferibile al rossetto, così come un ombretto leggero sarà perfetto nelle occasioni speciali. L'importante è che le vostre giovanissime donne non abbiano troppa fretta di sembrar grandi e non rischino di apparirlo davvero ed in modo buffo.



TMT (ti.mamme team)

