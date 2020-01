Crucifere: le virtù puzzolenti di cavoli & co.

L'odore in cucina non è dei più gradevoli quando in cottura ci sono cavoli, rape e broccoli, ma è il pegno che bisogna pagare per beneficiare di tutti i vantaggi che questi vegetali apportano. Insieme a cavolfiori, ravanelli, rucola e crescione, infatti, queste verdure, note come crucifere, hanno numerose proprietà benefiche.

Ma come spesso accade, quanto più un alimento è salutare, tanto più è difficile farlo mangiare ai bambini. Lo sanno tutte le mamme che i propri angioletti storcono il naso davanti alla verdura, soprattutto se cotta e verde. E allora come fare ad invogliare anche i più piccoli a consumare questi prodigiosi alimenti?

Provare ad incuriosirli può essere il primo passo utile, magari rivelando loro qualche particolarità di queste piante. Per esempio: il nome che le raggruppa - crucifere, appunto - deriva dalla disposizione a croce dei petali dei loro fiori, mentre la loro virtù risiede nel concentrato di sali minerali, antiossidanti e vitamine che le caratterizza. Inventare storie che abbiano come protagonisti questi elementi può essere un altro espediente per coinvolgere i bimbi in un pasto divertente e nutriente.

E così, impareranno anche che consumare regolarmente questi vegetali permette di fare scorta di sostanze importanti per la salute dell'organismo: zolfo, potassio e iodio per depurare il fegato, controllare la pressione sanguigna, accelerare il metabolismo e combattere la ritenzione idrica. E, magari, finiranno per raccomandarne il consumo anche al nonno!

L'importante è che tutta la famiglia mangi regolarmente le crucifere per assicurarsi carotenoidi e polifenoli, gli antiossidanti con proprietà antitumorali che, combinati con la vitamina C, aiutano ad evitare malattie cardiovascolari, arteriosclerosi e colesterolo alto. Un consiglio utile: la cottura a vapore permette di mantenere inalterate le proprietà delle crucifere ed anche di ridurre il cattivo odore che si sprigiona in fase di lessatura (che è, comunque, rivelatore delle loro qualità).



