Siamo anche sul 20 minuti

Cari lettori, care mamme e papà, nonni e amici, da domani troverete la rubrica ti.mamme anche sul 20 minuti. Ogni mercoledì potrete leggere direttamente sul giornale gli articoli dedicati alla famiglia, alle mamme, ai papà, e ovviamente ai più piccoli.

Come qui su tio.ch non mancheranno gli eventi della Svizzera italiana, i consigli pratici, le curiosità, le storie, e tanto altro ancora.

Su tio.ch/timamme non cambierà nulla, ci sarà solo un posto in più dove leggerci!

Il T.M.T. (Ti.mamme Team)