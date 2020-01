"Dipendenza dagli schermi: gli effetti sullo sviluppo del bambino"

Prosegue anche nel 2020 l'appuntamento “Un’ora parliamo di …”, ciclo di conferenze gratuite su tematiche inerenti la famiglia e i figli organizzate dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino e sostenute dal Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.

La prima serata del 2020, programmata per mercoledì 22 gennaio alle ore 20.00 presso la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Ticino (via alla Campagna 9, Lugano), sarà dedicata alla sovra esposizione dei bambini, già in tenera età, agli schermi (TV, tablet, cellulare, ecc.) e come questo può trasformarsi facilmente in una dipendenza a tutti gli effetti.

Flora Pedrini, logopedista, e Antonella Tresh Gianetta, psicologa, informeranno su come quest’ultima possa influenzare in modo negativo lo sviluppo del bambino e come gli apprendimenti effettuati con programmi rivolti alla prima infanzia siano privi di una reale efficacia.

La partecipazione alla serata è gratuita. È possibile confermare la propria presenza telefonando allo 091 682 31 31 oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@crs-corsiti.ch