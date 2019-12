Festeggiamo l’arrivo del 2020 ricordando la storia del Museo in erba

I bambini dai 4 anni in su scoprono alcuni artisti attraverso un percorso che ripercorre la storia delle mostre proposte dal museo nel corso dei suoi vent’anni di attività.

S’inizia venerdì 27 dicembre a sperimentare tecniche insolite per ricreare una pittura rupestre ispirata alle preistoriche grotte di Lascaux.

Sabato 28 segue l’atelier sul genio di Leonardo dove scoprire tutti i segreti dei suoi fantastici paesaggi.

Con l’atelier di lunedì 30 i bimbi fanno un salto nella Parigi di fine Ottocento, al Moulin Rouge, in compagnia di Toulouse-Lautrec, e disegnano le famose ballerine di Can-can dalle gonne multicolori. Apre il nuovo anno l’atelier del 2 gennaio su Picasso e il ritratto cubista, seguito il 3 gennaio dai coloratissimi fiori pop di Andy Warhol.

Le vacanze terminano sabato 4 gennaio con Gianni Rodari e la sua “insalata delle favole”: rubando particolari di quadri famosi ci si diverte a inventare una storia e a farne un quadro.

L’esposizione interattiva “L’atelier delle luci” con i suoi magici giochi di luci e d’ombre iniziata in settembre continuerà ad affascinare i bambini e le loro famiglie fino al 12 gennaio.

Per info e prenotazioni: info@museoinerba.com

CALENDARIO (orario 14.15 – 15.45)

Venerdì 27 dicembre: Atelier – Le grotte di LASCAUX

Sabato 28 dicembre: Atelier – Quel genio di Leonardo

Lunedì 30 dicembre: Atelier – Le ballerine di Can-can

Giovedì 2 gennaio: Atelier – Pablo Picasso. Ritratto cubista

Venerdì 3 gennaio: Atelier - Andy Wahrol. Fiori pop

Sabato 4 gennaio: Atelier - Rodari. Insalata d’arte

Orari apertura mostra:

Sabato e domenica: 14.00 - 17.00

Chiuso: festivi, 23, 24 e 31 dicembre

Apertura straordinaria: 26 dicembre e 6 gennaio 14.00 – 17.00

Museo in erba, Riva Caccia 1 – Central Park Galleria 1 piano – 6900 Lugano