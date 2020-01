Una gita in famiglia al Kulturama

Un museo in centro a Zurigo, dove viene illustrata la storia dell'umanità. Un'idea per una giornata da spendere in famiglia. Ecco l'esperienza di Jenny, di Mini Me Explorer.

Dove si trova il Kulturama? Di cosa parla?

«ll Museo Kulturama si trova in Englischviertelstrasse 9 a Zurigo, poco distante dal centro e raggiungibile tranquillamente in tram. Si tratta di un museo dedicato all’umanità dove vengono documentati e illustrati 600 milioni di anni di evoluzione di uomini e animali, biologia umana e aspetti della storia culturale degli uomini. Tante vetrine suddivise nei tre piani dell’edificio contenenti fossili, scheletri, reperti, parti di corpo umano e tanto altro».

È adatto ai bambini di tutte le età?

«Direi che é un museo adatto a tutte le età, ma per capire l'esposizione, consiglierei almeno i 5 anni. Sappiate che sono esposti anche dei feti nelle varie evoluzioni gestazionali (non proprio adatta la visione a chi è un po’ sensibile). Ma per chi non lo è, è davvero interessante».

Cosa ha colpito maggiormente i bambini, e gli adulti?

«I bambini sono rimasti affascinati dai cavernicoli e dai tratti somatici dei vari Homo Sapiens, Homo Erectus. Hanno apprezzato anche la zona dove si poteva entrare in una caverna e ammirare i disegni sulle rocce. Io invece sono rimasta impressionata dal cuore (vero) più grande al mondo presente in una vasca, quello di una balena».

