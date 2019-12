Un tuffo in famiglia alle terme di Andeer

Con i bambini si può andare alle terme? Certo che sì, a patto che si rispettino le regole. Augusta di Mini Me Explorer ci ha raccontato la sua esperienza ad Andreer, nel Canton Grigioni.

I bambini sono ammessi alle terme di Andeer?

«Certo, i bambini possono entrare, ma solo nelle piscine minerali e dopo le 11.00, e non nella zona saune. Anzi, fino ai 4 anni non pagano l'ingresso. Ci tengo a sottolineare che si tratta di terme, non piscine ludiche - quindi ci sono regole da rispettare: niente urla, non si corre, non ci si tuffa».

Qual è la stagione migliore per visitarle?

«Non credo ce ne sia una, ognuno ha la sua preferita. La mia è certamente l'inverno: sostare all'esterno immersi nelle calde acque termali, circondati dal paesaggio innevato, davvero non ha prezzo. Anche la tarda primavera mi piace moltissimo, quando i prati fra la galleria del San Bernardino e Splügen sono ricoperti da migliaia di fiori colorati. Un mio carissimo mio amico marchigiano canta sempre Heidi quando ci passiamo».

Quali zone si possono trovare nelle terme?

«Se parliamo di piscine, ce n'è una interna e una esterna. La prima è "tranquilla", con un bel solarium coperto dove rilassarsi, mentre la seconda ha lettini subacquei per idromassaggio e diversi tipi di docce o getti massaggianti. Sempre all'interno c'è un piccolo percorso Kneipp, che mio figlio ha trovato divertentissimo».

Cosa offre il paesino, oltre alle terme?

«Devo dire che il paese non l'abbiamo mai visitato, a meno che conti la sosta in pasticceria per la merenda. Strada facendo però le attrazioni non mancano: prima di arrivare ad Andeer c'è la Gola della Roffla, mentre poco oltre il paese trovate invece le Gole della Viamala. Lì potete svolgere una divertente caccia al tesoro (solo in tedesco!) con i bambini».

