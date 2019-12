Una visita immersa fra i trenini

Una visita alla Galleria Baumgartner di Mendrisio è un'ottima idea per passare un pomeriggio in famiglia, alla scoperta dei trenini ma non solo. Ecco l'esperienza di Augusta, di Mini Me Explorer.

Cosa si può trovare alla Galleria Baumgartner?

«La domanda corretta sarebbe cosa non trovate... perché quando si parla di trenini, alla Galleria Baumgartner c'è davvero di tutto. Un numero imprecisato di modellini di treni e vagoni, treni giocattolo (ed altri mezzi), la sala comandi di una stazione, un grande plastico sospeso con trenini in movimento, ed anche i sedili della defunta Crossair. C'è anche un vagone a grandezza naturale dei tempi passati, quando viaggiare era un lusso per pochi».

I bambini si sono divertiti?

«Generalmente sì, anche se tanti modellini non sono stati apprezzati nella giusta maniera... credo che possano farlo solo i collezionisti. Per contro i trenini in movimento hanno suscitato parecchio interesse. Il pezzo forte, secondo mio figlio, è stato il vagone dei tempi passati: abituato ai treni di oggi, è rimasto a bocca aperta davanti a tanto sfarzo e ai tessuti preziosi. Non si aspettava certo di vedere veri salotti privati».

È un museo solo per appassionati o va bene anche per i bambini?

«Va bene (anzi benissimo) per i bambini, specialmente dai 4 ai 6 anni. Noi l'abbiamo trovato interessante, ma non essendo appassionati, penso che non torneremo una seconda volta. Ma per i collezionisti ed appassionati la galleria merita sicuramente più visite per apprezzare tutto».

