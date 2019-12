"Il Natale di Grumoldo" in scena mercoledì

All'insegna dello slogan “Natale in Città”, anche il Teatro dell'Oratorio parrocchiale di Salita alla Motta a Bellinzona verrà avvolto da una suggestiva atmosfera natalizia per regalare momenti d'emozione pura ai piccoli spettatori di Minimusica: in scena, mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 14.00 con replica alle ore 16.00, lo spettacolo “Il Natale di Grumoldo” dell'Associazione Storie di Scintille di Locarno.

Nello spettacolo viene raccontata la storia di un re molto generoso ed amato perché ogni Natale invitava tutti al castello per un grande banchetto. Invece suo figlio – il Principe Grumoldo, pigro ed egoista – detestava il Natale al punto che, una volta, la notte prima del banchetto si mangiò tutto il cibo preparato e rovinò quindi la festa. Il re fu allora costretto a prendere una decisione molto dura e per Grumoldo ebbe inizio una lunga avventura...

Dopo la rappresentazione sarà anche possibile acquistare il libro illustrato della storia.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, è pensato per un pubblico di giovanissimi (età consigliata dai 5 anni).

Entrata per i bambini CHF 3.- e per gli adulti CHF 5.- da pagare direttamente alla cassa.