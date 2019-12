I poteri psichici dei neonati

«Il bambino, sin dalla nascita, è dotato di una natura psichica e ha una mente capace di assorbire cognizioni e di istruire se stesso» affermava la famosa pedagogista Maria Montessori. Un'affermazione che racchiude una verità assoluta ed importante sulla vera e propria costruzione della mente del neonato. I piccolissimi esploratori della vita, infatti, osservano tutto ciò che accade loro intorno e, se inizialmente si limitano ad accorgersi dei movimenti che li riguardano, con il passare dei giorni iniziano a sviluppare delle connessioni. Tutti i gesti compiuti nei confronti dei neonati vengono da loro percepiti come fonte del proprio benessere: carezze, cibo, parole, sorrisi fanno parte dello start-pack della loro crescita mentale.



Da questa realtà iniziale si creano i nessi temporali e causali che diventeranno le basi del linguaggio e del movimento. In sostanza: i neonati osservano ed imitano gli adulti che li circondano e che li curano sviluppando le prime memorie sulle quali nasceranno le successive esperienze. Il bambino, praticamente, assorbe l'ambiente che lo circonda secondo un procedimento spontaneo che si consolida sulla base delle esperienze vissute personalmente. Il neonato impara a vivere in base a quello che gli arriva dai gesti compiuti per lui e dalle circostanze nelle quali è protagonista.



Maria Montessori affermava per questo che l'educazione dei bambini dovrebbe cominciare sin dalla loro nascita proprio per sfruttare la loro naturale propensione all'apprendimento e per favorire lo sviluppo dei loro «poteri psichici». Sempre stando alle deduzioni di Montessori, i bambini assimilano senza forzature, semplicemente attraverso l'osservazione di ciò che li circonda e che forma la loro mente. Ed è per questo che diventa fondamentale avere cura della formazione mentale dei piccoli, ricordando che sin da subito sono in grado di acquisire informazioni e su di esse costruire la propria crescita. «Il bambino è esso stesso costruttore dell'uomo» dichiarava Montessori, esprimendo tutta la logica del suo pensiero e tutta la verità delle potenzialità dei più piccoli. Questo significa che ogni conquista infantile è personale ed il ruolo dei genitori e degli educatori è strettamente collaborativo. Ovvero gli adulti presenti nella vita di ogni bambino sono i fornitori degli strumenti che servono a quelle creature per costruire la propria mente, in particolare, e realizzare la propria crescita, in generale.



Ad ogni periodo della vita, inoltre, corrisponde un tipo di mente e di psiche.

- Dalla nascita e sino ai 3 anni di età la mentalità del piccolo è impermeabile a qualsiasi influenza e lavora da sola osservando ed assimilando.

- In seguito e sino ai 6 anni, invece, la mente diventerà più influenzabile ed in questo periodo si formerà l'intelligenza del bambino. Per questo l'infanzia è considerata come un periodo di creazione durante il quale la mente entra in contatto con la realtà circostante, ricavando stimoli e spunti di apprendimento e formazione, mentre ogni impressione arriva alla mente e la plasma.



Lo studio del cervello ha, inoltre, permesso di verificare che le connessioni tra aree cerebrali e linguaggio, appurando che quest'ultimo dipende proprio dalle percezioni, oltre che dalle azioni. L'esempio più classico che spiega queste connessioni è quello dei colori: pronunciarne il nome, infatti, ne evoca la sensazione. Ad essere stimolate a seconda delle parole pronunciate, sono diverse aree cerebrali, comprese quelle deputate alla percezione del movimento. Al suo esordio, la mente dei bambini è soprattutto concreta ed è fatta di azioni e tentativi tangibili: come dire che senza corpo non c'è mente. Proprio perché la mente bada ai movimenti ed alle loro conseguenze e li utilizza per formarsi e perfezionare le proprie capacità. Ma se è vero che il bambino sin dalla nascita è artefice della formazione della propria mente, è anche vero che ogni adulto che entra in contatto con lui è responsabile degli input che arrivano al processo formativo.



Il bambino, praticamente, «imita l'adulto che lo accudisce», emulandolo ed aggiungendo tasselli alla propria identità.



TMT (ti.mamme team)

