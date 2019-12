I giovanissimi inventori che cambieranno il mondo

Provate ad immaginare un mulino a vento, realizzato con materiali di recupero come pezzi di bicicletta e legno di eucalipto, ben piazzato ad imprigionare con le sue pale le correnti d'aria e trasformarle in energia. Se state pensando che si tratta di un progetto complicato e laborioso, avete ragione, ma dovete sapere che è l'idea che William Kamkwamba, appena quattordicenne, ha realizzato per fornire energia alla sua casa in Malawi. Non solo, la sua mente curiosa ha, poi, frullato sino a realizzare anche la pompa d'acqua solare per portare acqua potabile al suo villaggio. La povertà ha aguzzato la mente di questo giovanissimo inventore, ma come lui anche altri adolescenti si sono fatti conoscere per la realizzazione di idee geniali ed importanti.



Ebbene sì, non tutti i ragazzini trascorrono il pomeriggio in compagnia dei videogames e non tutte le ragazzine vogliono diventare influencer. Ci sono loro coetanei che compiono fusioni nucleari nel garage di casa propria, per esempio. È il caso di Taylor Wilson che a 14 anni ha progettato e costruito un reattore nucleare seguendo la sua convinzione sull'importanza della fusione nucleare per il futuro fabbisogno energetico mondiale. Taylor ritiene che i giovani possano e debbano essere i salvatori del mondo e si applica strenuamente per dare forma alla sua filosofia. Chiamato dall'Università del Nevada, il giovane inventore ha avviato il suo studio per la realizzazione di un rivelatore di radiazioni per combattere il terrorismo nucleare. Ed il suo progetto risulta molto più economico di quelli esistenti.



Diagnosticare immediatamente la presenza di un tumore ai polmoni, alle ovaie ed al pancreas è la prerogativa dello strumento ideato da Jack Andraka a 16 anni. Il funzionamento del dispositivo si basa sulla misurazione, attraverso nanotubi di carbonio, filtri di carta ed anticorpi, della mesotelina, proteina che, in alto dosaggio, indica la fase iniziale del cancro. Il progetto di Jack era stato respinto da circa 200 laboratori e bocciato da alcuni studiosi, prima di arrivare all'Università John Hopkins e trovare attuazione.



Tutta a favore della lotta all'inquinamento è la scoperta di ceppi di batteri naturalmente predisposti alla distruzione degli ftalati e, quindi, utili per lo smaltimento della plastica. La trovata è frutto della ricerca condotta dalla canadese Miranda Wang con la collega ed amica Jennifer Yao dopo la visita in un centro di smaltimento rifiuti. Alcuni tipi di plastica, infatti, non sono riciclabili a causa degli ftalati, ovvero i composti chimici adoperati per la produzione di questo materiale. Le due donne hanno, così, studiato la possibilità di impiegare colonie di batteri per consumare la plastica e hanno, in seguito, realizzato un catalizzatore capace di trasformare i polimeri plastici in un liquido da riutilizzare nella realizzazione di componenti elettronici e dei tessuti.



Solo 12 dollari per impegnarsi a portare acqua potabile nei Paesi in cui scarseggia. È questo il succo dell'invenzione messa a punto da Hannah Herbst, la «migliore giovane scienziata d'America» che, a soli 15 anni, ha progettato e realizzato un dispositivo che produce energia sfruttando la potenza dell'oceano. Il congegno è stato realizzato con materiale riciclato per un costo di 12 dollari, risultando un prototipo in piccola scala. La sua riproduzione in grande scala permetterebbe il processo di desalinizzazione dell'acqua marina per renderla dolce e destinarla agli abitanti dell'Asia e dell'Africa sub-sahariana che non hanno accesso all'energia elettrica ed a tutti i suoi utilizzi. Il sistema, inoltre, troverebbe impiego anche nei segnalatori marini e nell'alimentazione dei kit medici di emergenza.



