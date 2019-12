Una super slittata di 10 chilometri al Nara

Neve, sole, e tanta voglia di passare una bella giornata in famiglia divertendosi? Un'idea potrebbe essere quella di andare a slittare al Nara, dove c'è una discesa di ben 10 chilometri. Ecco l'esperienza di Jenny di Mini Me Explorer.

Dove si può andare a slittare con i bambini durante le vacanze natalizie?

«In Ticino ci sono diversi posti dove poter slittare con i bambini, ovviamente neve permettendo. Mettiamo che la neve arrivi (e tanta), ecco, allora vi consigliamo una super slittata al Nara in Val di Blenio. Abbiamo avuto modo di trascorrere una splendida giornata percorrendo addirittura 10 lunghissimi e divertentissimi chilometri di discesa (la pista di slitta più lunga del Ticino). Ma controllate bene il bollettino neve, perché non sempre si può scendere fino a valle».

Che tipologie di slitte sono presenti? È adatto a tutti?

«Potete portare le slitte da casa, oppure potete prenderle a noleggio direttamente alla stazione intermedia di Cancorì. Dovete sapere che al Nara sono disponibili le super slitte Skitti (sono uniche al mondo) perché sono state brevettate e realizzate a mano da un maestro di sci ticinese (e se chiedete informazioni al signore del noleggio vi dirà che lo conosce bene, perché é lui stesso l’ideatore). Queste slitte sono realizzate con degli sci e dei manubri per curvare e altri per frenare. Si sta comodamente seduti su una ciambella e la cosa divertente, oltre al fatto che sono molto sicure, é che sono anche suuuuuper veloci! I bambini sotto i quattro anni possono scendere assieme ai genitori, superiori ai 5 anni possono prendere la slitta da soli».

Vi siete divertiti più voi o i bambini?

«Bella domanda… non saprei rispondere. Io mi sono divertita di sicuro, anche se all’inizio non é stato facilissimo capire il funzionamento della slitta. Il consiglio che vi do é quello di scendere stando un adulto davanti, i bambini in mezzo e un altro adulto alla fine. Diciamo pure che la tentazione di noi genitori sarebbe stata quella di non toccare il freno e lasciarci andare ma per i bambini ci siamo trattenuti».

