Un salto all'Ideatorio di Cadro

Da qualche mese l'Ideatorio si è spostato a Cadro, rinnovandosi. È uno spazio dedicato soprattutto ai bambini e ragazzi, ma che affascina anche gli adulti. Ecco l'esperienza di Jenny e Augusta di Mini Me Explorer.

A chi si rivolge l'Ideatorio?

«L’ideatorio USI di Cadro, il nuovo spazio aperto nel settembre 2019, é un luogo pensato per i curiosi della scienza. Vi sono esposizioni interattive, laboratori, un magnifico planetario astronomico, spettacoli, progetti per la scuola e corsi per adulti. Si trovano dunque decine di proposte per tutte le età, anche se personalmente consiglio la visita ai bambini a partire dai 3-4 anni. Un luogo davvero interessante, adatto ai bambini curiosi (ma non solo bambini!)».

Quanto ci vuole per visitare la struttura? Quali tematiche affronta?

«Dipende dai vostri interessi. Se decidete di visitarlo tutto (compresa la pausa parco giochi all’esterno) vi consiglio di calcolare almeno 3 ore, anche se i bambini sarebbero stati dentro di più. Se si ha poco tempo a disposizione, si può pensare di dedicarsi ad una attività per volta e tornare nella sede in altre occasioni. Oltre al planetario, ci sono vari laboratori (consultate il loro sito per maggiori informazioni) e diverse esposizioni. Attualmente sono in corso l’esposizione interattiva "Imperfetto" (che ha come tema il cervello) e "L’officina dei ricordi" (che ha come tema l’olfatto)».

Bisogna prenotare la visita all'ideatorio o l'accesso è libero?

«La vista all’Ideatorio non bisogna riservarla, l’accesso è libero ma a pagamento. Mentre per il planetario la vista é da riservare assolutamente online perché i posti sono limitati. Durante il corso dell’anno vengono organizzate altre singole attività, atelier, laboratori, ecc…dove é richiesta l’iscrizione».

