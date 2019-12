Allerta Natale al Parco Commerciale Grancia!

Al Parco Commerciale Grancia il Natale ha un'atmosfera speciale. A partire da sabato 7 dicembre, e per tutte le festività, ci saranno diverse sorprese che terranno compagnia ai grandi ma soprattutto ai più piccini.

Si comincia subito il prossimo weekend, sabato 7 dicembre: dalle 14.00 alle 17.00 arriva San Nicolao che porterà un regalo a tutti i bimbi presenti.

Inoltre, ci sarà il truccabimbi in versione natalizia completamente GRATUITO.



Le sorprese nel weekend non finiscono qui! Domenica 8 dicembre, dalle 14.00 alle 17.00, tutti i bambini potranno giocare a hockey con i giocatori dell'Hockey Club Lugano, sulla pista di pattinaggio presente nella piazza del Parco Commerciale Grancia.

Allenatori professionisti accompagnati dai giocatori della prima squadra saranno a disposizione per autografi in un pomeriggio di sano divertimento. Il noleggio dei pattini, così come l’uso della pista è completamente GRATUITO tutti i giorni, per tutto il periodo delle festività.



Inoltre, tutti potranno partecipare GRATUITAMENTE all’estrazione della nuova Renault Clio Life SCE 75 del valore di CHF 16'750.- messa a disposizione dal garage Autors Sa di Lugano-Bioggio.



Infine, le tre domeniche antecedenti al Natale (8, 15 e 22 dicembre) saremo aperti dalle 09.00 alle 17.00.



Vi aspettiamo numerosi.

PROGRAMMA: Sabato 7 dicembre 14.00-17.00

• San Nicolao con un piccolo regalo per tutti i bimbi

• Truccabimbi GRATIS Domenica 8 dicembre* 14.00-16.00

• Incontra i giocatori dell'HCL

• Gioca a hockey con il team dell'HCL Domenica 15 dicembre* 14.00-16.00

• Incontra i giocatori dell'HCL

• Gioca a hockey con il team dell'HCL Sabato 21 dicembre 14.00-17.00

• Babbo Natale Domenica 22 dicembre* 14.00-16.00

• Partita dimostrativa con la scuola hockey dell'HCL

• Babbo Natale e Elfo con fisarmonica Lunedì 6 gennaio 14.00-17.00

• Befana con un piccolo regalo per tutti i bimbi

• Truccabimbi GRATIS 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24 dicembre

Incarta i tuoi regali di Natale con gli Elfi GRATUITAMENTE TUTTO IL GIORNO

* In caso di meteo incerta gli eventi all’esterno potranno essere annullati

Maggiori info qui

Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di Parco commerciale Grancia