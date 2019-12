Quando i genitori si separano

Alle 18 di mercoledì 18 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento per quest’anno di “Un’ora parliamo di …”, ciclo di conferenze gratuite su tematiche inerenti la famiglia e i figli organizzato dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino e sostenuto dal Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.

La serata, che avrà luogo presso la sede CRS del Sottoceneri (via alla Campagna 9, Lugano), sarà dedicata al tema della separazione: «non si può evitare che i figli soffrano se i loro genitori non stanno più insieme, si può però fare in modo che elaborino questa fase nel modo meno gravoso possibile. Se affrontata male, infatti, la separazione può essere alla base di futuri disagi e problematiche affettive, al contrario, la separazione diventa un beneficio per il bambino se sancisce il passaggio da una famiglia litigiosa e perennemente in tensione a un nucleo familiare diverso, fisicamente lontano ma più sereno ed equilibrato».

Conduce il ciclo di incontri la dottoressa Emanuela Iacchia, psicologa dell’età evolutiva con pluriennale esperienza.

La partecipazione è gratuita. Per questioni organizzative confermare la propria presenza a info@crs-corsiti.ch