Chi dice che un museo è solo per i grandi? In occasione della mostra dedicata a Marcello Dudovich in corso al m.a.x. museo di Chiasso viene riproposto un appuntamento molto amato, dedicato ai bimbi, ai genitori e alle famiglie.

MAMME, PAPÀ E BEBÈ AL MUSEO

visita guidata a misura di famiglie con bebè, passeggini e carrozzine aperitivo analcolico finale

sabato 23 novembre 2019, ore 10.30

m.a.x. museo

L’iniziativa è pensata appositamente per le famiglie con neonati e bambini piccoli, e viene riproposta dopo il successo raccolto nelle precedenti edizioni. Al museo, dotato di un ampio

ascensore, sono benvenuti passeggini e carrozzine. La visita guidata sarà curata dalla direttrice del m.a.x. museo, Nicoletta Ossanna Cavadini, che spiegherà, in modo semplice

e accattivante per i giovani visitatori, alcune delle opere esposte nella mostra in corso coadiuvata dalle mediatrici culturali. La visita nelle sale diventa un gioco che insegna ad amare e allo stesso tempo rispettare il museo, le opere, l’artista.

L’appuntamento è per le ore 10.30, la visita si concluderà intorno alle 11.30-12.00. Al termine sarà offerto un aperitivo analcolico a tutti partecipanti.

Pagamento dell’ingresso ridotto direttamente al m.a.x. museo: CHF 5.- per adulto, mentre per i bambini l’ingresso gratuito. Non occorre annunciarsi o iscriversi.