Bambini e genitori si meravigliano... insieme

La piccola Lanterna ha riscontrato un ottimo successo e questo nuovo primo approccio al cinema, oggi è proposto in 30 località sparse in tutta la Svizzera.

Accompagnare il proprio figlio al cinema, guardarlo meravigliarsi, provare delle emozioni e riflettere… ecco che cosa propone nel concreto La Piccola Lanterna. Tre appuntamenti a stagione, ognuno articolato in relazione ad un tema particolare: la funzione della musica nei film, le diversità che caratterizzano il “pianeta cinema”, oppure un viaggio alla scoperta delle grandi emozioni cinematografiche!

Concepita appositamente per i giovanissimi, La Piccola Lanterna propone a bambini e genitori di esplorare il tema proposto, attraverso una serie di sequenze cinematografiche commentate da un’animatrice (chiamata cine-esploratrice), che li guida così attraverso la magia del grande schermo. Dopo questa prima esplorazione, si parte alla scoperta di una serie di cortometraggi d’animazione. Questa selezione di brevi film permette di approfondire le conoscenze acquisite nella prima parte della proiezione.

Rivolgendosi con dolcezza ai più piccoli, rispettando dunque la loro sensibilità, La Piccola Lanterna insegna ad approcciarsi alla settima arte. Alcune brevi testimonianze riportate qui di seguito, raccontano dell’entusiasmo generato.

«I miei bambini restano sempre affascinati dal fatto che i film proposti siano dei cortometraggi, dunque dei brevissimi film con un inizio ed una fine. Questo permette loro di restare concentrati e attenti al tema proposto. È un format davvero azzeccato!».

Lara, mamma, Bellinzona



«È bello sprofondare in una comodissima poltrona e vivere un’esperienza in compagnia. È molto diverso rispetto a quando il film lo si guarda da soli, in salotto su uno schermo più piccolo».

Arianna, 6 anni, Lugano

Considerata come la sorellina della Lanterna Magica, La Piccola Lanterna nasce 3 anni fa e conta attualmente 30 club in tutta la Svizzera!



Pensata come un primo passo verso l’universo dei suoni e delle immagini, La Piccola Lanterna invita i più piccoli a estendere quanto scoperto durante le proiezioni attraverso dei giochi interattivi disponibili sul sito www.piccolalanterna.org.

Prossime date:

Bellinzona – Cinema Forum ore 11h

Sabato 16 novembre 2019

Sabato 18 gennaio 2020

Sabato 7 marzo 2020



Locarno – PalaCinema ore 14h30

Mercoledì 20 novembre 2019

Mercoledì 22 gennaio 2020

Mercoledì 11 marzo 2020



Lugano – CineStar ore 15h

Mercoledì 4 dicembre 2019

Mercoledì 5 febbraio 2020

Mercoledì 4 marzo 2020