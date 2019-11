La corsa d'orientamento con tutta la famiglia? Perché no...

La corsa d'orientamento è un'ottima soluzione per esplorare il territorio e far divertire grandi e piccini all'aria aperta. Jenny di Mini Me Explorer ci racconta la sua esperienza.

Durante l'autunno, se le giornate sono belle, come convincere i nostri bambini a fare una passeggiata?

«Non sempre é facile trovare la giusta motivazione per far camminare i bambini. Un’attività divertente potrebbe essere però la corsa d’orientamento, che in realtà é una specie di caccia al tesoro e ai bambini piacerà moltissimo. È un’idea divertente per stare all’aria aperta, fare del sano movimento e in più a costo zero».

Dove si può praticare la corsa di orientamento e in cosa consiste?

«Quella che abbiamo svolto noi si trova a Tesserete (in Capriasca) e si sviluppa tra il centro sportivo, il bosco e il nucleo di Lugaggia. È facilissimo: basta entrare nel sito dell’Arena sportiva di Tesserete, scegliere il percorso adatto (il percorso E é quello adatto alle famiglie), stampare la cartina e via… riuscite a trovare tutti i 14 punti presenti sulla mappa?».

Ci sono altri posti che consiglieresti dove poter fare una bella corsa di orientamento in Ticino?

«In Capriasca ci sono altri percorsi per svolgere la corsa di orientamento, più difficili però. In alternativa potete consultare il sito di Ticino Turismo dove vengono proposti percorsi un po’ in tutto il cantone. Noi però non li abbiamo ancora provati».

