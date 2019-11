Giocare è una cosa seria

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 30° della Convenzione ONU per i diritti del Fanciullo, in collaborazione con la Biblioteca cantonale di Bellinzona, ASPI propone un dibattito-conferenza sul tema del diritto al gioco: la dimensione giocosa nella vita del bambino è fondamentale per il suo sviluppo psicofisico ed è importantissima anche nella relazione padre-figlio/a.

La conferenza precede e inaugura l’apertura della mostra "Giochiamo Papà!", la cui presenza presso la Biblioteca si inserisce nel contesto della 32° edizione di Castellinaria.

L'incontro si svolgerà presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona, ore 18.30.

Durante la serata, si metterà inoltre l’accento sul diritto al gioco: la dottoressa Myriam Caranzano Maitre fornirà gli estremi teorici, aprendo poi la discussione con gli ospiti presenti – i due papà – e con il pubblico, che potrà partecipare attivamente al dibattito.