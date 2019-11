I genitori alle prese con l’adolescenza dei propri figli

La preadolescenza e l’adolescenza rappresentano un periodo della vita caratterizzato da cambiamenti e trasformazioni nei figli che inevitabilmente mettono alla prova gli adulti impegnati a educarli.

I genitori in questi anni si ritrovano di fronte alla necessità di adeguare convenientemente il proprio ruolo educativo. Essi sono chiamati a costruire un paio di ali per i propri figli, per aiutarli a spiccare il volo senza che si facciano male.

La comunicazione in famiglia e la comprensione dei propri figli diventano faticose quando i comportamenti degli stessi tendono a diventare oppositivi o trasgressivi. Il confronto con altri genitori diventa un’esperienza importante per scoprirsi meno soli, per individuare nuove modalità relazionali e per rivedere le proprie responsabilità genitoriali mediante la risorsa del gruppo, al fine di svolgere il non sempre facile compito di genitori. L’obiettivo dei gruppi d’incontro di Genitorinsieme è quello di offrire uno spazio di riflessione sulle relazioni, le emozioni e i comportamenti attivati nella fase adolescenziale. A questo punto infatti i figli fanno in modo di non dare tempo e spazio agli adulti, reclamano con forza la propria autonomia, ma al tempo stesso sono fragili pur rimanendo profondamente dipendenti dal quadro familiare della propria infanzia.

Nei gruppi si dà spazio all’ascolto delle esperienze di ciascuno, si raccontano i vissuti personali, confrontandosi con problematiche e tematiche comuni. La condivisione tra genitori diventa in questo modo il metodo per affrontare in maniera adeguata le difficoltà a cui si è confrontati.

Il nuovo gruppo previsto inizierà l’esperienza, per un ciclo di 5 incontri settimanali, LUNEDÌ 18 NOVEMBRE dalle 20.00 alle 21.30, nello studio IRG di Via S.Francesco 4 a Locarno.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi (al più presto) rivolgersi alle conduttrici Silvia Righenzi (078 712 01 06), silvia.righenzi@bluewin.ch o a Francesca Machado (076 389 02 32) machado@ticino.com.