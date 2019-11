Parte la 21esima stagione teatrale di Minispettacoli

La 21esima Stagione teatrale per i bambini di Minispettacoli Minusio comincia con uno spettacolo ricco di mistero, fantasia e magia. La compagnia "Inti Tales" di Brindisi porterà in scena “Storia d’amore ed alberi” di Francesco Niccolini e con Luigi D’Elia, la storia di un uomo misterioso e timido che si aggira in sala con una strana valigetta recuperata chissà dove. Racconterà del suo strano mestiere e dei suoi strampalati clienti come quell’uomo che, un giorno in una terra lontana, si mise a piantare alberi.

Consigliato per bambini dai 6 anni.

Lo spettacolo è programmato per domenica 10 novembre alle ore 16 presso il Teatro dell'Oratorio S.Giovanni Bosco a Minusio

Maggiori info: www.minispettacoli.ch