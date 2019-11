Ecco cosa visitare a Zurigo con tutta la famiglia

Cosa c'è da visitare a Zurigo insieme ai bambini? C'è solo l'imbarazzo della scelta, dal Museo della Fifa allo Zoo. Ma perché non provare anche l'Osservatorio Urania? Ecco l'esperienza di Augusta, di Mini Me Explorer.

Zurigo per bambini: cosa visitare?

«Ci sono moltissimi luoghi adatti dove portare i bambini a Zurigo. Il più scontato ma splendido è certamente lo zoo con la serra del Masoala, ovvero la fedele riproduzione (umidità compresa) di una parte di foresta del Madagascar riprodotta fedelmente. Il Museo FIFA è una tappa obbligata per gli appassionati di calcio, mentre il giardino cinese va bene per tutti. E poi ancora: una visita della città vecchia che termina al parco giochi del Lindenhof oppure salire sull'Uetliberg (la montagna di casa) e percorrere la via dei pianeti fino al Felsen».

In cosa consiste l'Osservatorio Urania?

«L'Osservatorio Urania (UraniaSternwarte) è un antico osservatorio astronomico costruito nel 1901, che si trova proprio nel cuore della città vecchia. C'è il vecchio telescopio e tutto funziona ancora rigorosamente a mano, compreso il soppalco girevole da cui osservare il cielo. La cupola interna poi è come è stata creata allora, ed è tutta ricoperta con listarelle di legno. Le visite guidate per bambini consentono di imparare tantissime cose sulla volta celeste e sui pianeti, oltre che affacciarsi al grande telescopio. Tutto si svolge in tedesco, ma grazie ai supporti audiovisivi, si capisce quasi tutto».

Da a che età è consigliabile?

«La visita guidata gratuita per bambini, ad orari prestabiliti il primo sabato del mese, prevede un'età minima di 6 anni. Visto che ci sono solo tre sessioni di un'ora al pomeriggio, con un numero massimo di 20 bambini, consiglio di arrivare presto ed attendere… meglio 30 minuti "di noia" che dover tornare dopo 4 settimane».

È possibile visitarla durante le ore di buio così da poter vedere le stelle e i pianeti?

«Si, certamente. Anzi, deve essere particolarmente suggestivo. Io però non ne ho ancora avuto il piacere: i bambini di sera sono ammessi solo a partire dai 10 anni».





