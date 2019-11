Domenica 17 novembre è in programma presso la "Fondazione Claudio Lombardi per il teatro" lo spettacolo "Nonna Cannella e la luna", per bambini dai 5 anni.

È già di nuovo sera. Una graziosa nonnina si infila sotto le coperte con la speranza, una volta per tutte, di prendere sonno. Niente da fare, la sua insonnia non le da tregua. Il suo amatissimo gatto la segue dappertutto, ed è l’unico amico che ha. Fino a quando una notte la Luna non viene a farle visita, e le proporrà qualcosa di molto speciale che l’aiuterà a passare il tempo durante le sue notti senza sonno: fare i biscotti. Ma c’è un’altra questione da risolvere: la nostra cara nonnetta non sa cucinare. Nel frattempo viene a sapere che in paese hanno indetto un concorso per i biscotti più buoni: è la sua grande occasione. Con l’aiuto della Luna, la nostra cara nonnina farà il possibile per

imparare a fare i biscotti. Ma siamo poi così sicuri che non sappia cucinare? Una sorpresa inattesa svelerà la verità.

Spettacolo di e con Moira Dellatorre.

Inizio ore 15.00. Merenda offerta a tutti i bambini.

Evento a pagamento.