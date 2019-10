Centro Tenero: l'anniversario è uno spettacolo

Il circo sarà il fil rouge dell'evento che propone un ricco concorso e tante attività gratuite per tutti.

Martedì 22 ottobre prenderanno ufficialmente il via i festeggiamenti dell'anniversario del centro commerciale di Tenero, polo degli acquisti che ha aperto i battenti nell'ottobre del 2004. Per l'occasione il Centro si trasforma in un circo con spettacoli di ogni genere ed un ricco concorso con in palio tra gli altri premi una fantastica Mercede-Benz A 180 Edition del valore di CHF 36'290.- offerta dal Garage Winteler. Assieme a tutti gli altri tantissimi premi, il concorso raggiunge un montepremi di CHF 100'000.-

Oltre a tanti spettacoli di magia e di abilità circensi, vale la pena citare tra gli altri artisti la presenza di Federico Soldati di giovedì 24 ottobre, il Centro propone pure dei corsi rivolti ai bambini per diventare dei piccoli artisti. Si potranno imparare dei piccoli trucchi di magia, così come le basi della giocoleria e delle acrobazie. Per consultare le modalità d'iscrizione e il programma completo dei corsi e degli spettacoli, si rimanda al sito www.centrotenero.ch

Il circo sarà il fil rouge dell'evento che propone un ricco concorso e tante attività gratuite per tutti.

Martedì 22 ottobre prenderanno ufficialmente il via i festeggiamenti dell'anniversario del centro commerciale di Tenero, polo degli acquisti che ha aperto i battenti nell'ottobre del 2004. Per l'occasione il Centro si trasforma in un circo con spettacoli di ogni genere ed un ricco concorso con in palio tra gli altri premi una fantastica Mercede-Benz A 180 Edition del valore di CHF 36'290.- offerta dal Garage Winteler. Assieme a tutti gli altri tantissimi premi, il concorso raggiunge un montepremi di CHF 100'000.-

Oltre a tanti spettacoli di magia e di abilità circensi, vale la pena citare tra gli altri artisti la presenza di Federico Soldati di giovedì 24 ottobre, il Centro propone pure dei corsi rivolti ai bambini per diventare dei piccoli artisti. Si potranno imparare dei piccoli trucchi di magia, così come le basi della giocoleria e delle acrobazie. Per consultare le modalità d'iscrizione e il programma completo dei corsi e degli spettacoli, si rimanda al sito www.centrotenero.ch