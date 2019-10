Caduta dei capelli dopo la gravidanza: ecco come contrastarla

Durante e dopo la gravidanza, i continui sbalzi ormonali e la produzione di prolattina possono influire sull'aspetto e sullo stato di benessere dei nostri capelli. Ma le donne incinte possono reagire diversamente: infatti ci sono quelle con una folta chioma luminosa e quelle che, purtroppo, sono soggette a caduta di cappelli già dal primo trimestre. Comunemente si nota un aumento di perdita di capelli dopo il parto, poiché, nelle 40 settimane precedenti, gli alti livelli di estrogeni hanno mantenuto i capelli in fase di crescita e ora il corpo cerca di ristabilire i normali livelli.

Ma non è una regola generale, bisogna prendere singolarmente caso per caso e valutarlo.

Esistono piccoli accorgimenti che bisogna attuare quotidianamente per ovviare al problema.

In primo luogo, bisognosa prestare particolarmente attenzione alla dieta, sia prima che dopo il parto, per avere i giusti livelli di vitamine e sali minerali, ed idratarsi correttamente.

Sicuramente sono da evitare prodotti aggressivi che alterino il PH del nostro cuoio capelluto e da prediligere shampoo delicati il più naturali possibile.

Anche un piccolo gesto come spazzolare i capelli a testa in giù tutti i giorni può giovare a questa problematica, poiché permette di riattivare il cuoio capelluto.

Bisogna ricordare che il fumo di sigaretta, oltre ad essere dannoso per il feto e quindi è sempre sconsigliato, è da evitare anche per la salute dei capelli. Infatti, la nicotina provocando vasocostrizione (contrazione dei vasi sanguigni), diminuisce l’apporto di sangue e ossigeno ai follicoli, incidendo negativamente sulla crescita dei capelli.

Infine non è da sottovalutare neanche l'utilizzo di un buon integratore alimentare che apporta elementi che normalmente il corpo non assimilerebbe nel quotidiano con la dieta.

Un ottimo prodotto che noi consigliamo, è il Priorin, che favorisce l'aumento della crescita capillare fornendo micronutrienti utili.

Cosa contiene? L'estratto di miglio che è ricco di vitamine, l’olio di germe di grano che rafforza le cellule ciliate, la vitamina B5 essenziale per il metabolismo dei tessuti ed infine la cistina, un componente base della cheratina presente nel capello.

Come si utilizza? È consigliata l'assunzione di 3 capsule al giorno da spartire nell'arco della giornata come si desidera, per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi generalmente. Può essere utilizzato anche più a lungo non essendo dannoso. Ovviamente in gravidanza ed allattamento è sempre meglio consultare il proprio ginecologo.



