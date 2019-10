Una gita sul Monte Brè

Un monte vicinissimo alla città, che si può esplorare in lungo e in largo. Jenny di Mini Me Explorer ci ha raccontato la sua esperienza insieme ai bambini.

In che modo si può raggiungere la funicolare?

«La stazione di partenza della funicolare si trova a Ruvigliana. Si possono trovare parcheggi nelle vicinanze oppure si può raggiungere con il bus da Lugano centro. Se invece volete fare un’esperienza caratteristica (e folcloristica aggiungerei), potete recarvi alla funicolare con il simpatico trenino turistico che parte dal centro città».

Il percorso a piedi è adatto a famiglie con bambini piccoli?

«Il percorso che dalla vetta arriva fino al villaggio di Brè é molto piacevole e adatto anche ai bambini piccoli. Al contrario invece, il sentiero che da Brè paese porta a Gandria é abbastanza ripido e lo consiglierei solo ai “bravi" camminatori».

Una volta arrivati in vetta, cosa ci attende?

«Se decidete di andare al Monte Brè, vi consiglio di scegliere una splendida giornata di sole perché dall’alto la vista é davvero spettacolare (le foto non rendono assolutamente, vi assicuro che é ancora più bello). La sensazione che si prova guardando la città e il golfo dall’alto é indescrivibile; con un po’ di fortuna si possono vedere in lontananza anche le Alpi bernesi e vallesane così come il Monte Rosa. I bambini i potranno divertirsi a giocare al meraviglioso parco giochi del ristorante».

