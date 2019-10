Rapporto scuola-famiglia, una incontro per discuterne

LUGANO - A partire dalle 18.00 di mercoledì 23 ottobre si terrà il penultimo incontro di “Un’ora parliamo di …”, ciclo di conferenze gratuite su tematiche inerenti la famiglia e i figli organizzato dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera – Associazione Cantonale Ticino.

La serata, che avrà luogo presso la sede CRS del Sottoceneri (via alla Campagna 9, Lugano), sarà dedicata al rapporto scuola-famiglia: l’atteggiamento a volte intrusivo di alcune famiglie verso il lavoro degli insegnanti porta questi ultimi a percepire una riduzione del loro campo d’azione. Lo stesso vale quando gli insegnanti sono giudicanti con i genitori. Tutto ciò crea disagio nei bambini che sono sia figli che alunni. Imparare a dialogare in modo efficace e collaborante significa avere come obiettivo il bene del bambino, che merita di crescere e imparare in modo sereno.

La partecipazione alla serata è gratuita. È possibile confermare la propria presenza telefonando allo 091 682 31 31 oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@crs-corsiti.ch.