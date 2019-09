Conferenza “Quello che nessuno vi ha mai detto sulla maternità”

La Clinica Sant’Anna organizza un ciclo di conferenze pubbliche dal titolo “L’ora blu: un altro modo di parlare di medicina”. L'ora blu indica un particolare momento della giornata che intercorre durante il crepuscolo al tramonto e all'alba. Prendiamo spunto da questa congiunzione naturale per dare il nome a questo ciclo di conferenze che vuole proprio creare un punto di incontro fra popolazione, medici ed esperti di diverse specialità per cercare di rispondere alle domande sempre più complesse del nostro tempo, offrendo possibili chiavi di interpretazione per avanzare in questo particolare momento storico.

La scienza inizia a mostrare i suoi limiti e troppa conoscenza finisce per accecare l’essere umano. Dobbiamo ricollocare l’individuo al centro del mondo e avere il coraggio di guardare dentro noi stessi, perché è lì che si trovano le soluzioni.

Il primo appuntamento è previsto mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze della Clinica Sant’Anna (stabile Villa Anna 2) con la conferenza dal titolo “Quello che nessuno vi ha mai detto sulla maternità”. Interverranno la Dr.ssa med. Cari Platis R., anestesista, la Dr.ssa Petra Donati Genet, pediatra e neonatologa, il Dr. med. Jeffrey Pedrazzoli, ginecologo, Maria Brovelli e Maria Calebasso, ostetriche. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Maria Grazia Buletti. Segue un ricco rinfresco.