Zucchero: effetti sul corpo e sulla mente di grandi e piccini

Una volta ci dicevano che lo zucchero faceva bene ai bambini. Ora si sta assistendo al fenomeno contrario. Ma quanto e quale zucchero bisogna dare ai bambini? Abbiamo girato queste e altre domande al team della Farmacia Contrada dei Patrizi di Viganello.

«Innanzitutto bisogna distinguere tra zuccheri semplici e zuccheri complessi. I primi sono caratterizzati generalmente da una facile digestione e da un rapido assorbimento da parte del nostro corpo. I carboidrati complessi sono invece più lentamente digeribili.L’uso eccessivo dello zucchero semplice a tavola, ma sempre più spesso anche durante merende e spuntini, è da limitare, in quanto il picco glicemico che si verifica nel sangue causa un affaticamento del pancreas, la ghiandola addetta alla produzione di insulina e glucagone, due ormoni coinvolti nella regolazione della glicemia. Tutto questo oltre ad aumentare il rischio di carie ai denti!

Abusare di un consumo eccessivo di zuccheri semplici è un comportamento da evitare, in quanto, essendo questi assorbiti molto velocemente, non creano il senso di sazietà che avvertiamo con altri alimenti, e questo porta inevitabilmente a mangiare di più, avviandoci al sovrappeso; in secondo luogo possono provocare calo della resa e della concentrazione nel lavoro e nello studio».

Molte persone stressate si rifugiano nei dolci, abbuffandosi. È un fattore psicologico o c'è un aumento di cortisolo? Cosa provoca nel corpo?

«Il cortisolo viene prodotto nel nostro corpo per regolare il metabolismo, diminuire le infiammazioni e controllare il livello degli zuccheri nel sangue. La sua concentrazione può aumentare in maniera eccessiva in seguito a periodi di sovraccarico psico-fisico, come possono essere situazioni familiari difficili, lavoro pesante, esercizi fisici intensi ma anche diete scorrette e poco equilibrate e per questo motivo viene anche detto “ormone dello stress”. Anche il digiuno aumenta la concentrazione di cortisolo. Le conseguenze di un suo eccesso sono varie e tutte negative, dall’ipertensione alla debolezza, ad alterazione del ciclo mestruale e a maggiore suscettibilità alle infezioni.

Ci sono persone in cui lo stress può influire sull’appetito, portando a mangiare di più, soprattutto alimenti dolci, considerati maggiormente “consolatori”. Per mantenere il cortisolo a livelli normali è invece necessario ridurre i cibi ad alto indice glicemico, che hanno quindi effetti di innalzamento della glicemia».

È vero che lo zucchero fa male alla pelle (infiamma e velocizza l'arrivo delle rughe), nel caso affermativo perché?

«L’utilizzo dello zucchero non è da demonizzare al fine di migliorare lo stato di salute della pelle, anche se, l’alimentazione, come sempre, è essenziale per mantenerci in salute».

Lo zucchero crea dipendenza, come mai?

«Il consumo eccessivo di zuccheri raffinati, quali bibite, dolciumi e molti altri preparati industriali, porta a sviluppare sia reazioni neurochimiche a livello dei centri del cervello sia comportamenti del tutto simili a chi assume droghe psicoattive, alcol e sigarette. Tutte queste sostanze danno dipendenza e assuefazione, e conseguente possibile astinenza. Infatti secondo studi scientifici, quando si fa un uso smodato di zuccheri, i livelli del neurotrasmettitore dopamina aumentano, dando un senso di benessere. Il problema si riscontra nel momento in cui i valori di dopamina diminuiscono e il nostro corpo entra nel meccanismo di compensazione: introdurre nuovamente zuccheri per ritornare allo stato di euforia precedente».

Quali effetti si hanno sui bambini se assumono zucchero?

«Generalmente viene sconsigliato di fumare e consumare alcolici alle neo mamme, ma anche un uso eccessivo di zuccheri raffinati potrebbe creare danni ai bambini, già durante la gravidanza e continuando poi con l’allattamento. Non si parla di zuccheri contenuti naturalmente negli alimenti, ma in quelli aggiunti sia a livello domestico che industriale. Gli effetti riscontrati sono molteplici: predisposizione del bambino a sovrappeso e obesità; steatosi epatica causata da un aumento dei livelli di acido urico, prodotto dal consumo eccessivo di fruttosio; iperattività legata a cali di attenzione e concentrazione e possibili conseguenti problematiche nel rendimento scolastico

