L'importanza delle vitamine e dei minerali durante la gravidanza e l’allattamento

Durante la gravidanza e l’allattamento, il fabbisogno di vitamine e minerali aumenta. È quindi consigliato assumere un integratore che soddisfi l’apporto necessario di questi elementi per un buon decorso della gravidanza, sia per la mamma che per il nascituro.

Femival® Vita è un integratore alimentare con vitamine, Quatrefolic® (la forma biologicamente attiva dell'acido folico per un migliore assorbimento), minerali, oligoelementi e DHA (omega 3) che consente di soddisfare le esigenze specifiche raccomandate per le donne durante tutta la gravidanza e nel periodo di allattamento.



Le vitamine sono nutrienti essenziali per l'equilibrio vitale, che devono essere portate al corpo attraverso il cibo. Tra i minerali, alcuni sono essenziali per il metabolismo.



In particolare:

- l'acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni durante la gravidanza ed è necessario per lo sviluppo del tubo neurale nel feto

- lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni tiroidei e alla normale funzione tiroidea

- il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina e riduce l'affaticamento

- l'assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte della madre contribuisce al normale sviluppo degli occhi del feto e del bambino allattato al seno. L'effetto benefico è ottenuto dal consumo giornaliero di 200 mg di DHA, oltre al consumo giornaliero di acidi grassi omega-3 consigliati per gli adulti, ovvero 250 mg di DHA e acido eicosapentaenoico (EPA).

Femival® Vita é in vendita in farmacia, o nello shop online Seegpharm, in confezioni da 100 capsule (1 capsula al giorno).



Per ulteriori informazioni : www.seegpharm.ch







Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di SeegPharm