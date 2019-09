Festa Calicantus per tutta la famiglia

È prevista per domenica 15 settembre la Festa del Coro Calicantus. Durante la giornata si alterneranno tante attività per grandi e piccini, e non mancherà ovviamente il concerto del coro previsto per le 15.15.

Alle 13.00 è prevista un'attività insieme al cantastorie Massimo Bonini. Seguiranno poi i giochi musicali per tutti, il concerto, e lo spettacolo "Un mondo in valigia" con Stefania Mariani.

Infine la giornata si conclude tra danze e truccabimbi.

L'appuntamento d'inizio anno, aperto a tutti e gratuito, si svolgerà presso il Bagno pubblico di Ascona, dalle 11.00 alle 16.30.

In caso di brutto tempo, l'evento si svolgerà domenica 29 settembre.