Tutto pronto per la nuova Stagione teatrale di Minimusica

Tutto pronto a Bellinzona per riaprire una nuova stagione teatrale con spettacoli interamente dedicati ai giovanissimi, in età fra i 3 e gli 11 anni, ed ai giovani a partire dagli 11 anni. Si parte quindi mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 14.00 (con replica alle ore 16.00) all'Oratorio parrocchiale di Salita alla Motta, dietro la chiesa Collegiata di Bellinzona, con la Compagnia Teatro Paravento di Locarno che metterà in scena “La cicala e la formica”.

La formula organizzativa degli spettacoli resta immutata:

• il terzo mercoledì del mese spettacoli per giovanissimi dai 3 agli 11 anni (per ogni spettacolo viene indicata l'età minima consigliata) alle ore 14.00 con replica alle ore 16.00.

• il quarto venerdì ogni due mesi (settembre, novembre, gennaio e marzo) spettacoli per giovani a partire dagli 11 anni d'età alle ore 20.00.

Ecco svelato il programma della 35esima Stagione:

18 settembre 2019 dai 3 anni con “La cicala e la formica” del Teatro Paravento di Locarno

27 settembre 2019 dagli 11 anni con “Il lago dei cigni” con la Compagnia Collettivo minimo Giullari di Gulliver di Arzo

16 ottobre 2019 sarà la volta di “Chapeau Rouge e Chapeau Noir” dai 4 anni con Sugo d'inchiostro di Locarno

all'Espocentro con il Cinema di Castellinaria mercoledì 20 novembre 2019 per la proiezione del film d'animazione dai 3 anni “Gordon&Paddy e il mistero delle nocciole”

29 novembre 2019 dagli 11 anni per la prima volta nelle proposte di Minimusica andrà in scena un musical intitolato “Fame superstars” una produzione della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi di Mendrisio

18 dicembre 2019 ritorna uno spettacolo dai 5 anni dedicato alla magia natalizia Storie di Scintille di Locarno presenterà “Il Natale di Grumoldo”

22 gennaio 2020 dai 3 anni con “Sognando un desiderio” del Teatro Tan di Biasca

31 gennaio 2020 dagli 11 anni si potrà assistere a “Piccoli passi” del Teatro Paravento di Locarno,

“il Guardiano dei sogni” curato da Luca Chieregato dai 6 anni andrà in scena il 19 febbraio 2020

Moira Dellatorre di Avegno presenterà “Caspar e lo gnomo” dai 4 anni il 18 marzo 2020

“Q come scuola” di Luca Chieregato andrà in scena il 27 marzo 2020 dagli 11 anni.

Chiuderà la 35esima Stagione la Festa finale per tutti dal tema “Viaggio musicale” che avrà luogo mercoledì 22 aprile 2020 (con data di riserva, in caso di cattivo tempo, il 29 aprile) a partire dalle ore 13.30 gli spazi all'esterno del Castello di Montebello di Bellinzona verranno animati con letture ad alta voce, giochi di movimento, possibilità di provare a suonare degli strumenti musicali ed altro ancora.

