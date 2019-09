Una conferenza per parlare di dislessia a scuola

La Croce Rossa Svizzera organizza per mercoledì 18 settembre una conferenza dedicata al tema della dislessia.

Parlare di disturbi dell’apprendimento non è certo una novità, se ne parla molto, ormai sono chiare le definizioni, le cause, ma non sempre le soluzioni. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) producono difficoltà derivanti dalla frustrazione di sentirsi intelligenti e nello stesso tempo incapaci di fare cose che agli altri risultano essere molto semplici, come leggere, appunto. Durante la conferenza si parlerà di facili soluzioni per aiutare i genitori che ogni giorno accompagnano i figli “nella giungla” dei compiti.

La serata informativa si svolgerà presso la sede CRS del Sottoceneri, in via alla Campagna 9 a Lugano, alle 18.00.

La partecipazione è gratuita. È possibile confermare la propria presenza telefonando allo 091 682 31 31, oppure inviando un'email a info@crs-corsisti.ch.