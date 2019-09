Una giornata al Museo FIFA

Il Museo FIFA di Zurigo farebbe felice qualsiasi bambino che ama il calcio. Ma, a sorpresa, anche i genitori che di calcio masticano poco. Ecco l'esperienza di Augusta di Mini Me Explorer.

Il Museo FIFA di Zurigo è adatto anche a chi non è proprio un super appassionato di calcio?

«È uno di quei progetti milionari che sfociano in un museo moderno, tecnologico e interattivo e soprattutto non scontato. È adatto anche a chi non è super appassionato... anzi, anche a chi il calcio proprio non lo capisce. Il pianterreno ed il piano -1 sono dedicati alla storia del calcio ed in particolare alla coppa del mondo (la vedrete esposta!). Ci sono magliette di tutte le nazionali, le prime rudimentali scarpe da calcio, i sedili degli stadi più famosi…».

Cosa è piaciuto in particolare ai bambini?

«A mio figlio è piaciuto in particolare il piano superiore, quello dei giochi interattivi, dove ognuno può registrarsi e dimostrare le proprie abilità di calciatore: potenza del tiro, precisione, tecniche di dribbling. Non si vince nulla, mai bambini si divertono un sacco».

E cosa ai genitori?

«Volete la verità? Guardare gli altri... o meglio, quel gruppetto di 20enni americani nel flipper gigante. Sembravano essere ritornati bambini: sorridenti, rumorosi, impegnatissimi a segnare reti e a gareggiare l'uno contro l'altro. Anche i bambini, quel giorno, si sono fermati a guardare quegli adulti strani che non si comportavano da adulti».

