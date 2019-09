Alla scoperta di Arosa con tutta la famiglia

Settembre regala ancora qualche giorno di sole, ultimi ricordi di una calda estate. E perché non utilizzare una giornata, o un weekend, per scoprire i dintorni di Arosa? Augusta, di Mini Me Explorer, ci racconta la sua avventura.

Arosa è adatta alle famiglie?

«Arosa è perfetta per le famiglie, sono ben attrezzati per i piccoli ospiti e ci sono diversi parco giochi e sentieri tematici. Noi siamo stati in estate: le montagne e le vallate sono dolci, ci sono prati fioriti ovunque e si incontrano spesso mucche al pascolo, con i loro caratteristici campanacci. L'abbiamo trovata molto rilassante e senza le grandi masse di altre località montane più alla moda. Insomma, perfetta. Ci è anche piaciuto il fatto che pernottando in hotel, campeggio o appartamento si riceve l'Arosa Card, che permette fra le altre cose, di utilizzare mezzi di trasporto (funivie incluse), noleggiare pedalò, usufruire del lido all'Untersee ed entrare al parco avventura. Tutto senza pagare nulla».

Quali attività si possono svolgere con i bambini?

«Arosa sta cercando di "vendersi" come terra degli orsi, dopo aver realizzato il parco degli orsi, che è un'area protetta per ospitare i plantigradi "liberati dalle catene"... ad esempio quelli maltrattati in un circo balcanico, oppure tenuti in gabbia come presso un ristorante albanese. Quindi poter vedere gli orsi da vicino ed in libertà dalla piattaforma panoramica è stato davvero un momento speciale.

Ad Arosa ci sono decine e decine di sentieri... Noi ne abbiamo percorsi tre, e posso dirvi che con i bambini quello degli scoiattoli è davvero speciale, perché con un po' di pazienza si riesce a dar loro da mangiare dalle proprie mani. È percorribile anche con il passeggino».

Cosa è piaciuto maggiormente ai bambini?

«Certamente il parco avventura (Seilpark), che va bene per bambini a partire dai 4 anni. I percorsi sono parecchi ma fino al 140 cm si possono solo percorrere quelli designati dalla lettera K e L. Vi assicuro che il percorso non è per nulla banale: alcune tirolesi sono davvero lunghe e sospese ben in alto! L'adrenalina è assicurata».

