Slowrun: corsa e camminata nella natura

Segnate in agenda il 15 settembre 2019 perché non potete perdervi la seconda edizione di SLOWRUN, la manifestazione che si svolgerà tra i nuclei di Agno, Bioggio e Manno, durante la giornata senz’auto SLOWDREAM.

Potrete farvi accompagnare dai bambini e scegliere se camminare (in questo caso farete la SLOWALK) o correre (scegliendo la SLOWRUN) lungo gli 8 chilometri del percorso che si svolgerà senz’auto, attraverso i suggestivi nuclei dei paesi, e per un tratto anche nel bosco. Un’occasione per stare all’aria aperta e svolgere della sana attività fisica insieme ai bambini e ad altre famiglie.

Inoltre, cosa ancora più accattivante, tutto il ricavato della manifestazione andrà a favore di Greenhope, la fondazione che si occupa di organizzare eventi per offrire ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie dei momenti di svago.

Non vi abbiamo ancora convinti? Ecco la ciliegina sulla torta: a tutti i partecipanti verrà offerta una maccheronata alla fine della corsa. Cosa aspetti? Iscriviti subito sul sito di Slowrun-abm.ch e buon divertimento.