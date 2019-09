Nei boschi con i bambini alla ricerca dei funghi

È tempo di funghi (già da un po') e grazie alle continue piogge se ne trovano davvero tanti nei nostri boschi. Un momento che possiamo condividere con i nostri figli, ma senza prima aver preso delle precauzioni. Ecco cosa ci ha suggerito Jenny di Mini Me Explorer.

Come trasformare i bimbi in fungiatt senza incorrere in pericoli?

«A dire la verità quest’anno già ad agosto era tempo di funghi (ma più in alta montagna), ora nel mese di settembre é facile trovarli anche a bassa quota. Quest’anno poi é un anno particolarmente eccezionale per i funghi, per cui anche se non siete dei veri “fungiatt," é l’anno buono per diventarlo. Scegliete percorsi facili, senza burroni o pendii particolari. Scegliete un bosco che conoscete ma ricordatevi le regole fondamentali: non raccogliere funghi se non si conoscono, non raccogliere più di 3 chili a testa, chiedere ad un esperto se si ha il minimo dubbio, curare l’abbigliamento (scarpe comode, pantaloni lunghi e sacchetto di stoffa). Nel nostro sito trovate anche le APP da scaricare che vi potrebbero essere d’aiuto».

Dove andare in Ticino a raccogliere i funghi con i bimbi senza dover percorrere ripidi sentieri?

«I veri “fungiatt" non svelano mai i loro posti segreti, é una regola, non posso mica infrangerla (sarebbe la volta buona che mio marito mi chiede il divorzio!). Nel nostro sito trovate però molte idee di gite nei boschi. Per cui basta sceglierne uno, magari un bosco di castagni e provare. Munitevi di tanta pazienza e soprattutto di tanta fortuna».

I bambini si divertono? Avete trovato sul vostro sentiero qualcosa di inaspettato?

«È incredibile come i miei bambini si divertano ad andare a cercare funghi. Senza neanche accorgersi, camminano per ore ed ore. In fondo è come fare una caccia al tesoro stando nella natura. Nei boschi si trova sempre qualcosa di interessante. Ai miei bimbi piace molto fotografare i funghi (tutti i tipi, anche quelli velenosi) per poi classificarli e cercare come si chiamo nell’enciclopedia».

