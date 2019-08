Back to school con Ludilabel!

Un problema organizzativo ed economico

Secondo uno studio realizzato su numerosi asili nido e scuole elementari, le perdite di oggetti, vestiti e giocattoli smarriti o riposti in scatole senza che nessuno le reclami nelle scuole, sono un pesante fardello per le famiglie, ma anche per le maestre d’asilo, gli insegnanti ed educatori delle attività extrascolastiche che cercano in tutti i modo di ritrovare i piccoli proprietari degli oggetti perduti e, nel caso di insuccesso, trovano un modo per non dover gettare quei vestiti e oggetti.

Lo studio è stato condotto su più di 50.900 istituti e circa 6.783.300 studenti, e i dati risultanti sono chiari (fonte: Rapporto 2018 sui dati relativi all’istruzione nazionale francese, education.gouv.fr): 10,3 milioni di oggetti smarriti o più di 2,7 tonnellate di vestiti, giocattoli o materiale scolastico, con un valore di quasi 400 milioni di euro all’anno... Nel caso delle famiglie, queste perdite incidono sul bilancio, in quanto oltre alle notevoli spese generate dagli oggetti smarriti (vestiti, forniture, ecc..), vi sono le spese inevitabili per riacquistarli (giubbotti, maglioni, giacche, zaini, occhiali, caschi per biciclette, ecc.). Tutti questi prodotti rappresentano una media di 57 euro per bambino per anno scolastico.

Una soluzione semplice e ludica

Otto anni fa Ludilabel ha inventato le Ludisticks®, etichette adesive da applicare sulle etichette della marca dell’indumento o sulle etichette di istruzioni per il lavaggio dei vestiti, che non hanno bisogno di essere cucite né di essere stirate. Questa soluzione innovativa di etichette personalizzabili consente di risparmiare tempo e denaro. Ludilabel soddisfa ogni esigenza degli studenti, dai piccolissimi ai più grandi, e di tutta la famiglia. Tra la sua vasta gamma di prodotti si possono trovare i pacchetti di etichette adesive per ogni anno scolastico da affrontare: Pacchetto Asilo Nido, Pacchetto Scuola Materna, Pacchetto Scuola e Materiale Scolastico. Tutti i prodotti sono personalizzabili con illustrazioni originali create dai grafici Ludilabel oppure con le licenze Disney, Hello Kitty e Sanrio e Juventus. Non offrono solo etichette, ma, tra i tanti prodotti, anche dei graziosi portamerenda e borracce personalizzabili, ottimi per ricaricare le energie durante la ricreazione o la pausa pranzo.

I prodotti Ludilabel si ordinano online e sono spediti entro 24/48 ore. Le etichette sono resistenti in lavatrice e asciugatrice fino a 90 gradi, in microonde e in lavastoviglie, sono plastificate per garantire una durata di dieci anni.

A PROPOSITO DI LUDILABEL

Ludilabel nasce nel 2011 quando Sandrine Jullien-Rouquié, allora giovane mamma, era alla ricerca di etichette adesive pratiche ma anche carine, utili per contrassegnare l'abbigliamento delle sue bambine. Così fonda Ludilabel e rinfresca il mercato dell'etichetta nominativa, grazie ad un sistema innovativo di etichette adesive e termoadesive per identificare vestiti e oggetti. Dalla creazione grafica alla fabbricazione, le etichette Ludilabel sono prodotte in Francia e in Italia entro 24/48h, senza sostanze nocive per la salute e nel rispetto delle norme europee in vigore. Grazie ad una rapida crescita internazionale, Ludilabel spedisce oggi in oltre 120 Paesi. La gamma Ludilabel non smette mai di arricchirsi e di essere premiata con riconoscimenti come il pass French Tech, in Francia, e il Netcomm Award 2019, in Italia, per la categoria KIDS.

