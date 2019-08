Proseguono gli appuntamenti del Festival internazionale “Il castello incantato”.

Lo spettacolo “È tutto mio! Dice il piccolo corvo Calzino” di pupazzi da tavolo, recitato in italiano dall’attore e burattinaio tedesco Matthias Träger, è pensato in particolare per i più piccoli, ed è previsto mercoledì 28 agosto alle 21.00 presso la spiaggia di Magadino (in caso di brutto tempo al Salone Comunale).

La rappresentazione sarà preceduto, dalle ore 20 alle 21, dal “Laboratorio di costruzione di burattini al volo”, per tutte le età.

In un paesino meraviglioso vivono insieme e giocano in pace Riccio, Talpa, Lepre, Gufo, Tasso, Volpe, Lupo, Pecora, Orso e Cinghiale. Tutto potrebbe essere così bello. C’è solo il piccolo corvo Calzino, che proprio non riesce a smettere di rubacchiare. Escogita sempre nuovi trucchi, per sottrarre con astuzia i giocattoli dei suoi amici. E gli amici? Si divertono a prendere in giro chi ci casca, piuttosto che aiutarsi l’uno con l’altro. Questo rende tutto molto più semplice per il corvo Calzino. Ben presto il suo nido è strapieno di tesori, ma ora deve far la guardia a tutti i suoi possessi. E mentre gli altri giocano, ridono e cantano, Calzino se ne sta lì tutto solo. È così che, pur in mezzo alle ricchezze, comincia a sentirsi povero. E pian piano si accorge che il tesoro più grande è l’amicizia e questa non la si può rubare! Questo piccolo corvo birichino non dà un buon esempio. Ruba, mente, imbroglia e prende in giro i suoi amici, ma i bambini lo amano nonostante questo – oppure proprio per questo! Nelle storie del corvo Calzino si sentono compresi nella loro voglia di esagerare, di fare cose proibite e lasciarsi andare, sempre convinti che alla fine andrà tutto bene e che nessuno la prenderà male.

