Gambe e caviglie gonfie, cosa fare?

Con l'estate calda e afosa, le gambe si gonfiano, soprattutto di sera. «Cosa posso fare per curare e prevenire per la prossima estate questo problema?» chiede una lettrice. Domanda che abbiamo girato al team della Farmacia Contrada dei Patrizi di Viganello.

Per curare e prevenire questo fastidioso problema, è sicuramente indicato il DLM, ossia il drenaggio linfatico manuale che stimola, favorisce e accelera la circolazione del sistema linfatico.A dipendenza del grado di gonfiore il massaggio può essere preventivo, curativo o di mantenimento. Il numero delle sedute e la loro frequenza varia in base alla situazione di partenza e dai benefici che si vogliono ottenere.

Inoltre, una dieta equilibrata può essere d'aiuto: sostituire il sale con le erbe aromatiche, ad esempio, bere spesso ma a piccoli sorsi, ridurre gli zuccheri raffinati, diminuire il consumo di cibi eccessivamente salati, salumi e formaggi. Preferire invece la frutta come fragole, ribes e mirtilli: proteggono i vasi linfatici e garantiscono il corretto flusso sanguigno; kiwi, agrumi, banane, albicocche, fichi, prugne, uva, pomodori, e verdure a foglia verde che sono ricchi di flavonoidi, vitamina C e potassio possono dare beneficio.

Anche l'attività fisica ha un ruolo fondamentale in questo caso, infatti il movimento ''spreme'' i linfonodi che in questo modo ''risucchiano'' verso l'alto la linfa, sgonfiando le gambe. Inoltre il movimento dei muscoli stimola la circolazione, generando un "effetto pompa". È particolarmente consigliata l'attività in acqua fresca siccome la pressione dell'acqua migliora la circolazione dei fluidi nel corpo. Controindicata invece quella in piscine calde o saune. Anche fare delle docce calde e delle docce fredde alternate può aiutare, e aggiungere una manciata di sale nel bagno è un metodo per aumentarne l'efficacia.

Quando si riposa, invece, è consigliato mantenere le gambe elevate mettendo un cuscino sotto i piedi.

Nel caso in cui questi accorgimenti non dovessero bastare, si può ricorrere a compresse di foglie di vite rosse o flavonoidi, gel rinfrescanti alla menta o calze compressive, ma sempre e solo sotto consiglio del medico o del farmacista.

A cosa è dovuto questo fastidio che colpisce molte donne?

Il fastidio semplicemente può comparire in seguito a posizione scorretta, viaggi lunghi che costringono all’immobilità, abiti stretti o giornate molto calde.

Può essere congenito, oppure la conseguenza di un evento scatenate morboso o traumatico, ad esempio uno sbalzo ormonale, come dopo o durante una gravidanza, in menopausa o in caso di assunzione della pillola contraccettiva.

Può anche essere dovuto a uno stile di vita sedentario, uso di tacchi, consumo di cibi salati, fumo, obesità.

Colpisce principalmente le donne, a causa di una debolezza fisiologica del sistema collagenico, ma può colpire anche gli uomini.

Ho delle vene evidenti e superficiali sulle gambe. Cosa sono?

Le teleangectasie sono dilatazioni di piccoli vasi sanguigni, simili alle vene varicose, ma più piccole. In genere sono rosse o blu e sono più prossime alla superficie della pelle rispetto alle vene varicose. Possono apparire come delle ramificazioni o come delle ragnatele con le loro sottili linee seghettate.

È sempre bene tenere sotto controllo il problema coi consigli dati precedentemente e rivolgendosi al proprio medico o farmacista di fiducia per qualsiasi dubbio.

