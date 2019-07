Metti un neonato in scatola

Il più famoso nella storia dormiva in una mangiatoia, per circostanze imputabili alla sua epoca, mentre oggi ci sono bambini che dormono in scatole di cartone. Senza dimenticare le realtà sociali di disagio e povertà che, qui, sarebbe troppo lungo e fuori tema analizzare, ci riferiamo alla tradizione finlandese di far riposare i neonati negli scatoloni. È una vera tradizione locale, nata nel secolo scorso ed ancora attuale. Dal 1930, infatti, il governo finlandese riserva alle neo mamme un bonus da scegliere tra un «pacco maternità» ed un voucher di 140 euro, secondo la valuta attuale.



Le mamme che optano per il pacco sono circa il 95% perché il suo contenuto vale molto più della sovvenzione in denaro. All'arrivo dello scatolone, infatti, ogni neonato riceve un corredo con tutto il necessario: scarpette, tutine, pannolini e bavaglini, un giochini per la dentizione ed un libro illustrato, accappatoio, asciugamano, salviette, crema, spazzola e forbicine, ma anche materasso, lenzuolo e trapunta con imbottitura di lana di pecora naturale o pelo di cammello. Mancano, invece, tettarelle e biberon per incoraggiare l'allattamento naturale al seno. Il contenuto del pacco maternità è cambiato adeguandosi ai cambiamenti delle epoche attraversate, così come il valore del bonus, ma ancora oggi è il regalo più scelto. Tutto il kit è contenuto in uno scatolone largo 43 centimetri e lungo 70, con le sponde laterali alte 27 centimetri che da contenitore diventa direttamente il primo baby-lettino, riparato ed accogliente. Non solo: gli scatoloni sono anche utili alla salute dei piccoli perché, negli anni, si sono confermati un valido aiuto contro la mortalità infantile, che in Finlandia ha un tasso di incidenza tra i più bassi nel mondo.



Il successo della baby-box ha superato i confini nazionali ed è arrivato anche in altri Paesi, dall'America al Sudafrica. Per riceverla le donne devono solo effettuare tutti i controlli sanitari prenatali previsti durante la maternità, e questo è un altro step importante per la salute di mamma e bambino che si aggiunge all'aiuto pratico dato direttamente dalla scatola, così da migliorare sensibilmente le prospettive di vita del bebè.



Ma come la scatola riduce la mortalità infantile? Far dormire i neonati nella scatola è stato il suggerimento dato dato dalle autorità sanitarie, originariamente, alle mamme finlandesi per sostenere la raccomandazione a non farli dormire nel letto con i genitori. Far dormire i piccoli nella scatola, insegna ai neo genitori che il piccolo deve avere uno spazio tutto suo, senza giocattoli e peluches vicino. Contro questo valore aggiunto della storica tradizione finlandese del pacco maternità, si sono mossi gli scienziati che hanno scritto sul British Medical Journal i propri dubbi sulla sicurezza della babybox.



Gli aspetti contestati dagli esperti sono: l'impossibilità di controllare il bambino nella scatola, a meno che non ci si affacci sopra; la scarsa praticità della scatola che, se posta in alto, rischia di cadere e, per terra, non è igienica. Insomma, l'approvazione degli scienziati per la scatola è valida solo sino all'arrivo di un lettino più consono, ma si fa fatica a credere che le mamme finlandesi abbandonino la consolidata ed apprezzata tradizione della baby-box per i loro pargoli.



TMT (ti.mamme team)

