Un servizio di consulenza per le famiglie, gratuito e confidenziale

LUGANO - Sul nostro territorio sono a disposizione molti servizi per le famiglie, ma non è sempre facile scoprire la loro esistenza, soprattutto nel momento del bisogno. In Ticino esiste un servizio di consulenza di Pro Juventute, dove persone specializzate rispondono in qualunque momento alle domande e dubbi dei genitori. Abbiamo sentito Paola Sardi, Responsabile Consulenza Svizzera italiana di Pro Juventute.

In cosa consiste il progetto?

«Con la Consulenza per genitori Pro Juventute vuole dare accesso ai genitori di tutta Svizzera ad un servizio professionale e a bassa soglia, ascoltandoli e sostenendoli nelle situazioni difficili di ogni giorno, in caso di situazione più complesse, crisi ed emergenza. La Consulenza per genitori, oltre ad essere completamente confidenziale, dà la possibilità di effettuare un primo passo verso la risoluzione del problema. Nel caso di necessità viene offerto un triage mirato verso enti e servizi specializzati sul territorio».

A chi è rivolto?

«Si rivolge ai genitori e alle persone di riferimento di tutti i bambini e ragazzi sul territorio nazionale».

È gratuito?

«Oltre alla spesa della telefonata non vi è nessun altro costo aggiuntivo. La consulenza è gratuita!».

Chi risponde?

«Un team di consulenti professionisti risponde 24 ore su 24, 365 giorni l’anno in italiano per la regione della Svizzera italiana. È possibile telefonare allo 058 261 61 61 oppure contattare il servizio online consultando il sito consulenza-per-genitori.projuventute.ch»

Quali argomenti si possono affrontare?

«La Consulenza è al fianco dei genitori e delle persone di riferimento che si trovano in difficoltà o hanno domande nell’ambito dell’educazione, dello sviluppo, dell’assistenza e dell’organizzazione della famiglia».

Alessandra, del TMT (Ti.mamme team)

