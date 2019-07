Consigli e rimedi contro il mal d'auto

Ne soffre un bambino su 3, compresi i lattanti, e in questo periodo di ferie può capitare di soffrirne maggiormente rispetto ad altri periodi dell’anno: parliamo del mal d’auto, o meglio, cinetosi, termine scientifico per indicare quello che si prova stando male in auto, ma anche viaggiando in treno, aereo e per mare. È causato dall’ipersensibilità del centro dell’equilibrio, all’interno dell’orecchio. Si manifesta con un fastidio generalizzato, pallore, sudorazione, giramenti di testa, nausea, vomito e intorpidimento. Anche per i lattanti è un problema: se diventano facilmente irritabili potrebbe essere un segno che stanno poco bene.

Consigli per chi viaggia coi bambini?

Il momento migliore per mettersi in viaggio è quando il piccolo ha sonno;

bisogna evitare di mangiare prima del viaggio, meglio fare qualche pausa durante la trasferta con biscotti secchi e crackers;

mantenere una guida costante e regolare e l’ambiente in auto sempre fresco, evitando anche i profumi forti;

potete distrarre i vostri figli con qualche gioco, ma cercando di farlo sempre guardare lungo la strada e non attraverso i finestrini;

in alcuni casi è possibile farsi aiutare da prodotti: Cocculine, un medicamento omeopatico che può essere utilizzato preventivamente somministrando 2 compresse 3 volte al dì, il giorno prima della partenza e il giorno del viaggio e, solo in caso di bisogno, 2 compresse ogni ora durante il viaggio;

i braccialetti anti-nausea, che esercitano una pressione calibrata sul punto P6, riproducendo così, in modo continuativo, gli effetti benefici dell’acupressione;

farmaci antistaminici, con effetti antiemetici, se assunti un’ora prima della partenza.

Dubbi? Domande? Non esitare a contattarci!

Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di Farmacia Contrada dei Patrizi