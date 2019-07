Bambini indaco: tra leggenda e realtà

Sguardi profondi, ipersensibilità, abilità tecnologiche, testardaggine, ribellione, intolleranze alimentari, determinazione ed iperattività: sono queste le principali caratteristiche di quelli che gli inglesi chiamano indigo children o semplicemente indigos, ovvero gli indaco, indicando una generazione di bambini dalle attitudini speciali.



È ancora da decidere se quella che ruota intorno ai bambini indaco sia una teoria o una realtà, anche se è sicuramente affascinante l'idea di credere che la loro nascita sia legata a particolari disegni. Gli indaco, detti anche bambini delle stelle, sin da piccoli mostrano delle capacità particolari e, soprattutto, la consapevolezza del proprio destino. Secondo la teoria più radicata intorno alla loro realtà sarebbero arrivati in gruppo per svecchiare le convinzioni esistenti sulla terra e riqualificare il mondo per mezzo dell'amore e di una maggiore coscienza. Superfluo sottolineare che questi bambini tanto speciali sarebbero anche parecchio ingestibili perché insofferenti all'adattamento alle regole sociali ed educative della nostra epoca. Tra le loro caratteristiche speciali, quindi, ci sarebbero anche disturbi dell'attenzione ed iperattività, oltre alla mente matura e consapevole. Quindi chi si imbatte in un bambino indaco ed al suo sguardo profondo, non deve spaventarsi ritenendolo posseduto soprattutto se dovesse riuscire a cogliere un pensiero recondito del suo interlocutore. Chi crede alla teoria dei bambini indaco deve avvicinarli ricordando di trovarsi al cospetto di filosofi in calzoni corti che con ogni probabilità diventeranno scienziati o grandi artisti.



Come riconoscere un bambino indaco? Bisogna ricordare che ne esistono quattro tipi, ognuno con una sfumatura particolare.

- C'è il bambino indaco concettuale, grande controllore dei propri genitori, con una predisposizione all'ingegneria ed all'architettura. Suo lato debole sono le dipendenze, sviluppate soprattutto durante l'adolescenza.

- L'indaco artista, invece, è il creativo per definizione, si annoia facilmente e passa da una passione all'altra senza evidenziarne una prioritaria.

- L'umanista, socievole ed iperattivo, è destinato ad attività a contatto con le persone che gli permettano di essere a disposizione del prossimo.

- Il bambino indaco interdimensionale, infine, dopo aver imparato a gattonare inizia ad ingegnarsi per fare tutto da solo ed appena inizia a parlare risponde «so farlo da solo» a chiunque provi ad aiutarlo. La loro natura li vuole rivoluzionari in ambito religioso e filosofico. Se la società può valorizzarli o temerli, i genitori dei bambini indaco come devono comportarsi? Secondo i sostenitori della teoria degli indaco, crescerne uno è un privilegio enorme.



Questi piccoli speciali hanno bisogno di tanto amore e devono essere accettati per quello che sono, rispettandoli e scoprendo il modo migliore per poter comunicare con loro al fine di educarli con la giusta disciplina. E soprattutto devono essere sostenuti ed apprezzati nella loro natura alternativa. Praticamente quello che ogni buon genitore fa con i propri figli... qualunque colore dell'arcobaleno abbiano!









TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram